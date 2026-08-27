Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag in Rot

Am Donnerstag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 15:40 Uhr via STOXX 0.57 Prozent leichter bei 6’434.18 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5.505 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0.243 Prozent auf 6’486.44 Punkte an der Kurstafel, nach 6’470.74 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6’490.13 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’431.79 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der Euro STOXX 50 bereits um 0.306 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.07.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6’282.21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6’070.54 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.08.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5’393.07 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9.98 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 6’577.20 Punkte. Bei 5’376.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 4.24 Prozent auf 57.53 EUR), SAP SE (+ 3.39 Prozent auf 186.12 EUR), Rheinmetall (+ 2.88 Prozent auf 1’171.60 EUR), BMW (+ 2.15 Prozent auf 58.92 EUR) und adidas (+ 1.66 Prozent auf 153.20 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Deutsche Telekom (-3.63 Prozent auf 27.88 EUR), Enel (-2.01 Prozent auf 9.32 EUR), UniCredit (-1.58 Prozent auf 84.70 EUR), Bayer (-1.41 Prozent auf 48.42 EUR) und Airbus SE (-1.26 Prozent auf 203.50 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 3’891’450 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 578.512 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Mit 7.47 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch