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STOXX 50 im Blick 15.10.2026 12:26:37

Angespannte Stimmung in Europa: Das macht der STOXX 50 am Mittag

Angespannte Stimmung in Europa: Das macht der STOXX 50 am Mittag

Der STOXX 50 erleidet am Donnerstagmittag Verluste.

BP
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Um 12:08 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.28 Prozent leichter bei 5’338.83 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0.175 Prozent auf 5’344.27 Punkte an der Kurstafel, nach 5’353.62 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’316.45 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 5’351.53 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der STOXX 50 bereits um 0.490 Prozent zu. Der STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 15.09.2026, bei 5’295.41 Punkten. Der STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 15.07.2026, bei 5’385.69 Punkten. Der STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 15.10.2025, bei 4’737.36 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7.70 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’674.85 Zählern.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit BAT (+ 2.93 Prozent auf 43.85 GBP), Deutsche Telekom (+ 2.81 Prozent auf 25.99 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 2.64 Prozent auf 86.20 GBP), RELX (+ 2.57 Prozent auf 28.46 GBP) und Zurich Insurance (+ 2.40 Prozent auf 605.80 CHF). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Siemens Energy (-6.55 Prozent auf 126.42 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-4.72 Prozent auf 75.16 CHF), Rio Tinto (-4.13 Prozent auf 66.37 GBP), Siemens (-2.89 Prozent auf 267.10 EUR) und Rolls-Royce (-0.69 Prozent auf 13.52 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Aktuell weist die Barclays-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 6’776’515 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 581.827 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien

Die BP-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.35 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com
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