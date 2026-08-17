AnGes MG stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AnGes MG hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 4.11 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -8.080 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat AnGes MG mit einem Umsatz von insgesamt 299.0 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 245.7 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 21.67 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch