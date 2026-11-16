AnGes MG präsentierte Quartalsergebnisse

AnGes MG hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 5.93 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1.560 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7.42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 248.3 Millionen JPY, während im Vorjahreszeitraum 231.2 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch