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17.08.2026 06:37:00
Angel Yeast hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Angel Yeast hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.53 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.510 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.65 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 13.35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.11 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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