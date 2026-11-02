Angel Yeast: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Angel Yeast hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0.34 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.370 CNY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13.73 Prozent auf 4.42 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.89 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch