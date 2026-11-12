Angel Studios A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Angel Studios A hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.03 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 159.0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 76.5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch