Angel Studios A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Angel Studios A hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.13 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Angel Studios A ein EPS von -0.270 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch