Angel Oak Mortgage hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Angel Oak Mortgage hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS lag bei -0.72 USD. Ein Jahr zuvor waren 0.460 USD je Aktie erzielt worden.

Angel Oak Mortgage hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 44.2 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 46.91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 30.1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch