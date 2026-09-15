Saudi Aktie 1199760 / SA0007870062
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15.09.2026 20:36:22
Angaben des US-Energieministers: Saudi-Pipeline soll schon bald wieder in Betrieb sein
Saudi-Arabiens wichtige Ost-West-Pipeline fliesst nach Angriffen derzeit kein Öl. Unklar ist, wie lange die Reparatur dauert. Angaben aus den USA deuten darauf hin, dass es schnell gehen könnte. Doch nicht jeder ist so optimistisch.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!