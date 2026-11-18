Anfield Energy hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.35 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Anfield Energy -0.220 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.ch