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12.08.2026 06:37:00
Anest Iwata stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Anest Iwata gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 28.92 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 22.77 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.70 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 13.34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.09 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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