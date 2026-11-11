Anest Iwata gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Anest Iwata präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 38.89 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Anest Iwata 32.12 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 17.78 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.24 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch