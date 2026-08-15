Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
15.08.2026 10:00:00
Anekdoten aus 25 Jahren Kalenderproduktion - Jetzt über das Lufthansa-Motiv abstimmen
Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
Anzeige
Passende Hebelprodukte
In eigener Sache
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
14.08.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.ch)
|
13.08.26
|MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lufthansa von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Lufthansa-Aktie stabil: Piloten setzen auf Schlichtung im Tarifkonflikt (AWP)
|
11.08.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX fällt zum Start zurück (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Lufthansa und Pilotengewerkschaft VC einigen sich auf Schlichtung (Dow Jones)
|
10.08.26
|Schwacher Handel: MDAX präsentiert sich zum Ende des Montagshandels leichter (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Börse Frankfurt: MDAX nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Erster Lufthansa-Jet mit Starlink-Wifi geht an den Start (AWP)