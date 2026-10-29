Aneka Tambang (Persero) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Aneka Tambang (Persero) hat am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 101.93 IDR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Aneka Tambang (Persero) noch ein Gewinn pro Aktie von 53.19 IDR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 98.08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 25’766.61 Milliarden IDR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13’008.40 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 69.18 IDR geschätzt. Der Umsatz war auf 27’464.81 Milliarden IDR geschätzt worden.

Redaktion finanzen.ch