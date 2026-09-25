Andritz Aktie 1130459 / AT0000730007
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25.09.2026 18:00:00
Andritz-Aktie auf Rekordkurs: Auch KI-Datenzentren treiben den Höhenflug
Der Grazer Technologiekonzern wirbt mit nachhaltigem Wandel und EcoVadis-Gold. Ein Grossteil seiner Turbogeneratoren landet in Gaskraftwerken und KI-Rechenzentren, deren Emissionen in der Bilanz nicht auftauchenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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25.09.26
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24.09.26
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24.09.26
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24.09.26
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24.09.26
|Zuversicht in Wien: ATX nachmittags mit Gewinnen (finanzen.ch)
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23.09.26
|Handel in Wien: ATX startet in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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22.09.26
|Pluszeichen in Wien: ATX schliesst im Plus (finanzen.ch)