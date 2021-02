Andrey Belousov, chef du conseil d'administration des chemins de fer russes, a défini les priorités pour le développement des chemins de fer russes en 2021

MOSCOU, 20 février 2021 /PRNewswire/ -- Le premier vice-premier ministre de la Fédération de Russie et président du conseil d'administration des Chemins de fer russes, Andreï Belousov, a résumé les résultats de 2020 et défini les priorités de développement pour 2021 lors de la réunion annuelle du conseil d'administration.

« Les Chemins de fer russes sont d'une importance existentielle pour l'économie russe. L'année dernière, la contribution de l'entreprise au PIB russe a été de 5,5 %. RZD emploie 720 000 personnes. Cela représente environ 1 % de l'ensemble des personnes employées dans l'économie, ainsi que près d'un quart des employés de l'ensemble du système de transport du pays. L'année dernière, nous avons été confrontés à un défi unique : la pandémie de coronavirus a durement frappé le secteur ferroviaire, en particulier le transport de passagers », a-t-il déclaré.

Selon Andreï Belousov, les Chemins de fer russes ont résisté dignement à cette épreuve de force. Malgré les difficultés rencontrées, la société a obtenu un résultat financier positif et a réussi à placer des obligations perpétuelles, ce qui a permis de mettre en œuvre un programme d'investissement d'un montant de 717 milliards de roubles.

Le président du conseil d'administration a souligné les mérites de la production, des passagers, de la logistique, de l'économie, des investissements et des éléments constitutifs de l'entreprise.

« Je tiens à remercier toute l'équipe pour le travail accompli, tous ceux qui ont travaillé, sans exagération, dans l'urgence. Pendant cette période difficile, vous avez agi avec efficacité et sans heurts. Vous avez réussi à assurer notre fonctionnement ininterrompu et à maintenir la qualité des services de transport », a-t-il souligné.

Parlant des tâches de la compagnie en 2021, M. Belousov a noté qu'il faut avant tout assurer le fonctionnement ininterrompu du complexe de passagers dans les banlieues et les longues distances dans des conditions de reprise de la demande. Selon lui, le trafic dans les banlieues devrait augmenter de 12 % cette année par rapport au niveau de 2019.

« Les organisateurs des transports de banlieue - les chemins de fer russes, les régions et les sociétés de banlieue - doivent travailler de manière unifiée. Le financement des engagements doit être assuré dans son intégralité et dans les délais prévus. Dans le même temps, les itinéraires non contestés et les voies d'accès aux zones d'habitation difficiles à atteindre ne devraient pas être réduits. Les avantages accordés aux citoyens qui y ont droit doivent être maintenus », a déclaré M. Belousov.

Il a également déclaré que la réalisation inconditionnelle de tous les plans d'investissement est une autre tâche essentielle. Le volume du programme d'investissement des Chemins de fer russes pour 2021-2023 dépasse les 3 000 milliards de roubles, dont 731,6 milliards pour l'année en cours. Une attention particulière doit être accordée au développement du BAM et du Transsibérien, à l'acquisition de nouveau matériel roulant et à l'augmentation de la révision de la voie.

En outre, afin d'accroître la transparence du transport ferroviaire, il est nécessaire de mettre en place un mécanisme permettant de conclure des contrats selon le principe du « take or pay » avec nos principaux expéditeurs. Il faut d'abord et avant tout régler la question du transport du charbon. Selon Belousov, cette tâche est la plus critique pour l'instant, étant donné l'importance sociale de cette cargaison.

Il a souligné l'importance de respecter les obligations sociales envers nos employés au cours de l'année à venir.

« Compte tenu de la complexité de l'année écoulée et de la charge de travail de nos employés, l'entreprise doit veiller au strict respect de ses obligations sociales », a déclaré M. Belousov.

Il a rappelé que ces obligations sont inscrites dans la convention collective des Chemins de fer russes. Environ 100 milliards de roubles lui ont été alloués l'année dernière.