Andrew Yule hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Andrew Yule hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.05 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Andrew Yule 0.410 INR je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Andrew Yule in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 583.0 Millionen INR im Vergleich zu 561.4 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch