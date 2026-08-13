Andrew Peller mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Andrew Peller gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 0.08 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Andrew Peller 0.110 CAD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Andrew Peller in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3.87 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 95.3 Millionen CAD im Vergleich zu 99.2 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch