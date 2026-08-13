Andrew Peller: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Andrew Peller stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.07 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.090 CAD je Aktie erzielt worden.

Andrew Peller hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 95.3 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3.87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 99.2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch