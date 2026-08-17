Andretti Acquisition A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Andretti Acquisition A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.01 USD gegenüber 0.040 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.ch