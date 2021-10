Andienungsfrist für Merck-Angebot an Acceleron-Aktionäre verlängert sich

Die Merck & Co Inc teilte am Freitag mit, die bei der Federal Trade Commission (FTC) eingereichte sogenannte Pre-Merger Notification für die geplante Übernahme von Acceleron Pharma zurückgezogen zu haben, damit die FTC mehr Zeit für die Prüfung des Vorhabens hat. Der US-Pharmakonzern will die Unterlagen am Montag erneut einreichen. Durch diesen Schritt verlängert sich die Andienungsfrist für das Übernahmeangebot an die Acceleron-Aktionäre, die ursprünglich am 10. November auslaufen sollte, nun bis zum 18. November.

Einige Acceleron-Aktionäre stehen dem 11,5 Milliarden US-Dollar schweren Deal skeptisch gegenüber, da sie der Ansicht sind, dass Acceleron Pharma mehr wert ist. Am Donnerstag veröffentlichte die Life-Sciences-Investmentfirma Avoro Capital, die nach eigenen Angaben 7 Prozent an Acceleron hält, einen Brief, in dem die 180 Dollar, die Merck pro Acceleron-Aktie bietet, als nicht ausreichend bezeichnet werden. Avoro will seine Aktien nicht andienen.

Ein weiterer Investor, Darwin Global Management, der nach eigenen Angaben 3,8 Prozent der ausstehenden Acceleron-Aktien besitzt, hat die Aktionäre ebenfalls in einem Schreiben aufgefordert, ihre Aktien nicht anzudienen.

Acceleron selbst hatte den Preis in einer bei der Börsenaufsicht SEC eingereichten Stellungnahme dagegen als "äusserst attraktiv" bezeichnet und unter anderem auf das Risiko verwiesen, dass laufende Studien, einschliesslich der Phase-3-Studie für den Hoffnungsträger Sotatercept, scheitern könnten. Acceleron Pharma ist auf die Entwicklung von Arzneien zur Behandlung seltener Erkrankungen spezialisiert.

Von Josh Nathan-Kazis

NEW YORK (Dow Jones)