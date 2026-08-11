Andhra Sugars legte Quartalsergebnis vor

Andhra Sugars präsentierte in der am 08.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3.36 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.73 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 6.27 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.00 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch