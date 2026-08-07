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07.08.2026 06:37:00
Andhra Petrochemicals legte Quartalsergebnis vor
Andhra Petrochemicals hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Andhra Petrochemicals hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.38 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.990 INR je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal hat Andhra Petrochemicals mit einem Umsatz von insgesamt 140.9 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.41 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 90.04 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.ch
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