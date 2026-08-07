Andhra Paper: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Andhra Paper hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.52 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.07 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0.09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.94 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 3.93 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch