Andersons präsentierte Quartalsergebnisse

Andersons hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 1.65 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Andersons in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 1.22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.10 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 3.14 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch