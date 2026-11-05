Andersons präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Andersons hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.36 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.590 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 2.83 Milliarden USD gegenüber 2.68 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch