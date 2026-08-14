Andersen Group A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Andersen Group A präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -7.590 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 217.7 Millionen USD – ein Plus von 23.68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Andersen Group A 176.0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch