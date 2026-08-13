Andean Precious Metals veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Andean Precious Metals hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.12 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0.170 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8.29 Prozent auf 93.6 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 102.1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch