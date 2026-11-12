Andean Precious Metals hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Andean Precious Metals präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Andean Precious Metals hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.31 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.400 CAD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 275.2 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Andean Precious Metals 124.5 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch