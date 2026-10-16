and factory,inc Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

and factory,inc Registered veröffentlichte am 15.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4.16 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten -13.640 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17.59 Prozent auf 930.0 Millionen JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 790.9 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.650 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren -28.950 JPY je Aktie erzielt worden.

and factory,inc Registered hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 3.14 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2.21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3.21 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch