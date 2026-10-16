Ancom Nylex Bhd Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ancom Nylex Bhd Registered hat sich am 15.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS lag bei 0.02 MYR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0.020 MYR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 533.4 Millionen MYR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 447.4 Millionen MYR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch