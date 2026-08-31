Anbang Save-Guard Group A präsentierte Quartalsergebnisse

Anbang Save-Guard Group A gab am 28.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.27 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.230 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1.67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 697.6 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 686.1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch