Anavex Life Sciences präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Anavex Life Sciences lud am 25.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.08 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0.160 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch