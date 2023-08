Anaqua unterstützt Industry Patent Quality Charter

Industrieinitiative setzt sich für mehr Qualität bei der Patentprüfung ein

MÜNCHEN, Deutschland, Aug. 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua, der führende Anbieter von Technologien für das Management von Innovationen und geistigem Eigentum, unterstützt die Industry Patent Quality Charter (IPQC), einer Industrie-Initiative zur Verbesserung der Qualitätsstandards bei der Patentprüfung.



Die Industry Patent Quality Charter setzt sich für mehr Qualität statt Quantität bei der Vergabe von Patenten durch das Europäische Patentamt ein. Grund dafür ist, dass sich durch Patente von mangelnder Qualität die Widerrufsrate und die Anzahl an Beschwerdeverfahren erhöht. Dies wiederum kostet Unternehmen interne Ressourcen und Anwaltskosten. Nachhaltige Patente, die Überprüfungsverfahren überstehen sind daher essentiell für Unternehmen und die Standards in der Industrie. Die Forderung der Charter lautet daher: Eine bessere Qualitätsprüfung von Patenten durch das Europäische Patentamt.

Da eine hohe Patentqualität nicht nur wichtig für die Industrie ist, die darauf ihre Investitionen und Forschung aufbaut, sondern auch im Interesse der Öffentlichkeit, befindet sich Anaqua im Einklang mit den Zielen der IPQC, Qualitätsstandards an erste Stelle zu setzen.

"Hohe Standards sind die Basis für echte Innovationen, die die Welt zum Positiven verändern und gesellschaftliche Probleme lösen. Wenn es um neue Patente geht, ist es verdienstvoll, Qualität vor Quantität zu stellen. Wir als Unternehmen sehen die Charter als Schritt in die richtige Richtung an und freuen uns, sie zu unterstützen", sagt Vincent Brault, Senior Vice President Produkte & Innovationen bei Anaqua.

Auslöser für die Entstehung der Charter war die Beobachtung einiger Unternehmen, die in den letzten Jahren einen deutlichen Rückgang der Überprüfungszeit pro eingereichtem Patent feststellten, während die Zahl der Prüfer jedoch gleich blieb. Daraus ergab sich, dass die Prüfung weniger gründlich vorgenommen wurde.

Aktuell wird die Charter bereits von einer Vielzahl deutscher und internationaler Unternehmen mit einem hohen Anmeldevolumen unterstützt: Atos, Bayer AG, Deutsche Telekom AG, Dräger (Drägerwerk AG & Co. KGaA), Ericsson, HP Inc., Heraeus (Heraeus Business Solutions GmbH), Iveco Group N.V., Knorr-Bremse, Lilium, MTU Aero Engines AG, Nokia Technologies Oy, Procter & Gamble (P&G), Physik Instrumente (PI), Qualcomm Inc. GmbH & Co. KG, F. Hoffmann-La Roche AG (Roche), Siemens AG, Siemens Healthineers (Siemens Healthineers Innovation GmbH & Co. KG), Syngenta (Syngenta Crop Protection AG), Tetra Pak Group, Vodafone GmbH, Volvo Group.

