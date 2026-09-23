|
23.09.2026 06:37:00
AnaptysBio: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
AnaptysBio hat am 21.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5.34 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -1.340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat AnaptysBio im vergangenen Quartal 27.5 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23.50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AnaptysBio 22.3 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich -- SMI geht kaum verändert in den Feierabend -- DAX beendet Handel wenig bewegt
Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus. Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts.