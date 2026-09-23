AnaptysBio: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

AnaptysBio hat am 21.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5.34 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -1.340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat AnaptysBio im vergangenen Quartal 27.5 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23.50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AnaptysBio 22.3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch