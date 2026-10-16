ANAP öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ANAP hat am 15.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 15.10 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ANAP noch ein Gewinn pro Aktie von -195.520 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 425.5 Millionen JPY – das entspricht einem Abschlag von 43.77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 756.7 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 172.370 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren -153.950 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat ANAP 2.13 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19.95 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1.77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch