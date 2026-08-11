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11.08.2026 06:37:00
Anant Raj zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Anant Raj äusserte sich am 08.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Es stand ein EPS von 4.16 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Anant Raj noch ein Gewinn pro Aktie von 3.67 INR in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Anant Raj im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6.58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.31 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 5.92 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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