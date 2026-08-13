Anant Raj Global informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Anant Raj Global stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.77 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1.84 INR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 25.95 Prozent auf 2.19 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.95 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch