Anant Raj: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Anant Raj hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4.36 INR gegenüber 4.02 INR im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Anant Raj 6.62 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4.87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.31 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch