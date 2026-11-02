Ananda Drive Techniques (Shanghai) A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Ananda Drive Techniques (Shanghai) A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.13 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.180 CNY erwirtschaftet worden.

Ananda Drive Techniques (Shanghai) A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 631.9 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11.85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 565.0 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch