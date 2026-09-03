Ananda Drive Techniques (Shanghai) A legte Quartalsergebnis vor

Ananda Drive Techniques (Shanghai) A präsentierte am 31.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.17 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0.380 CNY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 537.9 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ananda Drive Techniques (Shanghai) A 534.1 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch