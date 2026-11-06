Anand Rayons präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Anand Rayons liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Anand Rayons die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.39 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.700 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Anand Rayons 1.45 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 29.20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.12 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch