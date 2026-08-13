Anand Rayons informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Anand Rayons lud am 11.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.08 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0.560 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25.84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 955.8 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 759.5 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch