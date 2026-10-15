Anand Rathi Share and Stock Brokers mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Anand Rathi Share and Stock Brokers hat am 13.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 6.65 INR gegenüber 6.27 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19.68 Prozent auf 2.73 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.28 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch