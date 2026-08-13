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13.08.2026 06:37:00
Anam Electronics zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Anam Electronics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 30.04 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 28.03 KRW je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 68.28 Milliarden KRW – ein Plus von 22.10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Anam Electronics 55.93 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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