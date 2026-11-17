Anam Electronics hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 56.83 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 13.86 KRW je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Anam Electronics 78.20 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26.20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 61.97 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch