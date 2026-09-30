WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
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30.09.2026 18:00:38
Analysten sehen für WACKER CHEMIE-Aktie schwarz
Analysten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der WACKER CHEMIE-Aktie abgegeben.
Im vergangenen September haben 5 Experten die Aktie von WACKER CHEMIE wie folgt eingeschätzt.
3 Analysten stufen die Anteilsscheine von WACKER CHEMIE mit Halten ein, 2 Analysten empfehlen die WACKER CHEMIE-Aktie zu verkaufen.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 80,52 EUR, was einem Abschlag von 9,43 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der WACKER CHEMIE-Aktie von 89,95 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Sell hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|93,00 EUR
|3,39
|29.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|24.09.2026
|DZ BANK
|-
|-
|23.09.2026
|Deutsche Bank AG
|92,60 EUR
|2,95
|18.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|93,00 EUR
|3,39
|17.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|62,00 EUR
|-31,07
|17.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|11.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|62,00 EUR
|-31,07
|07.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|18.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|18.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|26.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|18.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|18.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
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● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
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● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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