Analysten sehen für WACKER CHEMIE-Aktie schwarz

Im vergangenen September haben 5 Experten die Aktie von WACKER CHEMIE wie folgt eingeschätzt.

3 Analysten stufen die Anteilsscheine von WACKER CHEMIE mit Halten ein, 2 Analysten empfehlen die WACKER CHEMIE-Aktie zu verkaufen.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 80,52 EUR, was einem Abschlag von 9,43 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der WACKER CHEMIE-Aktie von 89,95 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Sell hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 93,00 EUR 3,39 29.09.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 24.09.2026 DZ BANK - - 23.09.2026 Deutsche Bank AG 92,60 EUR 2,95 18.09.2026 Jefferies & Company Inc. 93,00 EUR 3,39 17.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 62,00 EUR -31,07 17.09.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 11.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 62,00 EUR -31,07 07.09.2026

Redaktion finanzen.ch