Under Armour Aktie 2263631 / US9043111072
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31.08.2026 22:30:38
Analysten sehen für Under Armour-Aktie Luft nach oben
Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Under Armour-Aktie abgegeben.
Im August 2026 haben 3 Experten die Under Armour-Aktie analysiert.
2 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 8,000 USD, was einem erwarteten Anstieg von 2,96 USD zum aktuellen NYSE-Stand der Under Armour-Aktie von 5,040 USD entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|10,00 USD
|98,41
|10.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|07.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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