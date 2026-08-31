Analysten sehen für Under Armour-Aktie Luft nach oben

Im August 2026 haben 3 Experten die Under Armour-Aktie analysiert.

2 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 8,000 USD, was einem erwarteten Anstieg von 2,96 USD zum aktuellen NYSE-Stand der Under Armour-Aktie von 5,040 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 10,00 USD 98,41 10.08.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 07.08.2026

Redaktion finanzen.ch