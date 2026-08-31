Analysten sehen für Symrise-Aktie Luft nach oben

Symrise Experten haben ihre Einschätzung der Symrise-Aktie veröffentlicht.

2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Symrise mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 99,00 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 6,80 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Symrise-Aktie von 92,20 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 99,00 EUR 7,38 10.08.2026 DZ BANK - - 07.08.2026 Bernstein Research 99,00 EUR 7,38 03.08.2026

Redaktion finanzen.ch