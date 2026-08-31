Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
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31.08.2026 18:00:38
Analysten sehen für Symrise-Aktie Luft nach oben
Die aktuellen Einstufungen der Analysten zur Symrise-Aktie im Überblick.
Symrise Experten haben ihre Einschätzung der Symrise-Aktie veröffentlicht.
2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Symrise mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 99,00 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 6,80 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Symrise-Aktie von 92,20 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|99,00 EUR
|7,38
|10.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
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|Bernstein Research
|99,00 EUR
|7,38
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Redaktion finanzen.ch
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